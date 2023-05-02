В Запорожье к боевикам вооружённых сил Украины летят беспилотные летательные аппараты-камикадзе "Герань-2".
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
По его словам, в Запорожье, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях ревёт сирена воздушной тревоги. На Запорожском направлении очевидцы заметили пять дронов российской армии.
Ранее сообщалось, что бойцы российских войск штурмуют Марьинку под Донецком, националисты отступают в руины частного сектора.
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