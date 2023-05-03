В Госдуме рассказали об уничтожении дронов ВСУ с помощью "невидимого купола"

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев рассказал о наличии у России эффективных систем для борьбы с вражескими беспилотниками.

Фото: Pixabay

Гусев объяснил, что средства поражения дронов ВС РФ применяют в зонах боевых действий для защиты военных объектов. Он уверен, что данные системы следует установить на всех стратегически значимых объектах.

Ранее стало известно, что в подвергшемся атаке дронов Сенатском дворце находится кремлёвская квартира Владимира Путина.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", Гусев назвал данную технологию "невидимым куполом", который способен нейтрализовать любой беспилотник, попадающий в зону воздействия системы ПВО.

Представитель Госдумы подчеркнул, что теракты организуют и реализуют не только беспилотники, но и люди, работающие на Украину.

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