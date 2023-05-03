В трёх областях Украины объявили воздушную тревогу

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Жители Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей услышали предупреждающий звук о начале воздушной тревоги. Из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины известно, что в этих территориальных частицах произошли взрывы.

Фото: РИА Новости

На территории Украины воздушная тревога стала обыденным явлением, так как её объявляют с каждым разом чаще и чаще. Так, ранее воздушная тревога прозвучала в Кировоградской и Полтавской областях страны.