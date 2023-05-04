Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв призвал сформировать эскадрилью орлов-перехватчиков дронов после атаки беспилотников на Кремль. Военный эксперт Владислав Шурыгин опубликовал кадры, на которых дрессированная птица сбила дрон во время полёта.
"Тренировки орлов-перехватчиков уже идут полным ходом", — написал он в своём Telegram-канале.
На опубликованном видео орёл ударил крылом по летящему беспилотнику. После того как аппарат приземлился на землю, птица села рядом с ним.
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Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.