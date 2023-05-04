Шурыгин опубликовал видео перехвата дрона дрессированным орлом

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв призвал сформировать эскадрилью орлов-перехватчиков дронов после атаки беспилотников на Кремль. Военный эксперт Владислав Шурыгин опубликовал кадры, на которых дрессированная птица сбила дрон во время полёта.

"Тренировки орлов-перехватчиков уже идут полным ходом", — написал он в своём Telegram-канале.

На опубликованном видео орёл ударил крылом по летящему беспилотнику. После того как аппарат приземлился на землю, птица села рядом с ним.