Западные истребители F-16 не в силах преодолевать средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ, они окажутся бесполезными в случае поставок Киеву. Об этом предупредил бывший пилот ВВС США Джон Венейбл.
Он отметил, что во время службы летал на F-16, поэтому хорошо знает, как устроен истребитель. Американский ветеран подчеркнул: у этих боевых самолётов нет функции малозаметности. Как пояснил пилот, российские системы ПВО С-400 легко обнаружат такую технику в воздушном пространстве.
"Истребителям четвёртого поколения нечего делать на современном поле боя", — приводит комментарий Венейбла издание Business Insider.
Кроме того, он добавил, что Украина не сможет получить преимущество в воздушном пространстве благодаря F-16. По его словам, гипотетические поставки истребителей не являются гарантией успешной наступательной операции Киева.
Ранее журналисты The Eurasian Times спрогнозировали скорое господство российских самолётов в небе над Украиной.
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