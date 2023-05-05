Бывший пилот ВВС США Венейбл: российские системы ПВО уничтожат F-16 в небе над Украиной

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Западные истребители F-16 не в силах преодолевать средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ, они окажутся бесполезными в случае поставок Киеву. Об этом предупредил бывший пилот ВВС США Джон Венейбл.

Фото: Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=522290

Он отметил, что во время службы летал на F-16, поэтому хорошо знает, как устроен истребитель. Американский ветеран подчеркнул: у этих боевых самолётов нет функции малозаметности. Как пояснил пилот, российские системы ПВО С-400 легко обнаружат такую технику в воздушном пространстве.

"Истребителям четвёртого поколения нечего делать на современном поле боя", — приводит комментарий Венейбла издание Business Insider.

Кроме того, он добавил, что Украина не сможет получить преимущество в воздушном пространстве благодаря F-16. По его словам, гипотетические поставки истребителей не являются гарантией успешной наступательной операции Киева.

Ранее журналисты The Eurasian Times спрогнозировали скорое господство российских самолётов в небе над Украиной.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.