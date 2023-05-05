Старший лейтенант Матюшин: занятые ВСУ посёлки под Донецком приходится штурмовать месяцами

С 2014 года ВСУ превращали все населённые пункты в Донбассе, даже самые мелкие, в мощные укрепрайоны, и сейчас на их взятие требуется множество сил и времени, заявил отставной старший лейтенант НМ ДНР Александр Матюшин.

Фото: Вадим Савицкий

В пример он привёл посёлок Первомайский, который сложно разглядеть на большой карте.

"Но при этом подразделения Первой Славянской бригады его уже довольно давно штурмуют, ещё с прошлого лета", — отметил военный эксперт в интервью изданию URA.RU.

Отдельной проблемой для ВС РФ станет Красногоровка, добавил Матюшин. Всё дело в том, что в небольшом городе расположен кирпичный завод, который противник превратил в настоящую крепость.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.