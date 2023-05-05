Baza: Ильский НПЗ в Краснодарском крае снова атакован украинским беспилотником

0:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае прогремел взрыв, после чего начался пожар.

Как сообщает Baza, предприятие, по предварительным данным, было атаковано беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), принадлежащем Киеву. Отмечается, что дрон ВСУ прилетел в одну из установок. На место ЧП выехали представители экстренных служб.

Власти региона пока не комментировали информацию об атаке и последующем возгорании, однако в соцсетях уже появляются видеозаписи, на которых видно, как чёрный дым от пожара поднимается вверх.

В ночь на 4 мая на Ильском НПЗ загорелись резервуары с нефтепродуктами. Пожар площадью 400 квадратных метров тушили 167 спасателей. В результате ЧП никто не пострадал.