Рогов: в Запорожье полиция задержала мужчину за использование русского языка

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Мирного жителя Запорожья, находящегося под контролем киевского режима, задержали за использование русского языка. Об этом сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Фото: ya.ru

По его словам, полицейский, проверяя документы мужчины, заявил, что тот говорит "на языке врага". При этом Рогов подчеркнул: в ходе диалога украинский правоохранитель тоже перешёл на русский язык.

"В оккупированном нацистами городе Запорожье полиция забрала в райотдел местного жителя за использование русского языка", — подтвердил чиновник в Telegram-канале.

Ранее Верховная Рада Украины приняла резолюцию, определяющую государственную идеологию России как "рашизм". Украинские депутаты считают, что власти РФ пытаются навязывать другим народам русский язык.

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