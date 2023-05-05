Глава венгерского правительства Виктор Орбан сказал, что никто не может победить в конфликте Москвы и Киева.
Премьер подчеркнул, что РФ является ядерной державой. Россияне не позволят разрушить политическую систему страны и убить её лидера, предупредил чиновник. По его мнению, Москва ответит на удар по Кремлю. Орбан призвал не рассчитывать, что РФ смирится с военным поражением.
"Так в сказке бывает, в реальности нет", — отметил политик, передаёт Kossuth.
В качестве преимущества ВСУ руководитель правительства назвал военную поддержку со стороны альянса НАТО. При этом, как напомнил Орбан, население РФ больше, чем население Украины, у Москвы есть ядерное оружие.
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Боевик ВСУ впал в ужас, подумав, что где-то рядом находятся российские военные. Видео появилось в Сети.