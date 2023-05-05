Орбан счёл ситуацию, при которой Россия проиграет, сказочной

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава венгерского правительства Виктор Орбан сказал, что никто не может победить в конфликте Москвы и Киева.

Фото: miniszterelnok.hu

Премьер подчеркнул, что РФ является ядерной державой. Россияне не позволят разрушить политическую систему страны и убить её лидера, предупредил чиновник. По его мнению, Москва ответит на удар по Кремлю. Орбан призвал не рассчитывать, что РФ смирится с военным поражением.

"Так в сказке бывает, в реальности нет", — отметил политик, передаёт Kossuth.

В качестве преимущества ВСУ руководитель правительства назвал военную поддержку со стороны альянса НАТО. При этом, как напомнил Орбан, население РФ больше, чем население Украины, у Москвы есть ядерное оружие.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.