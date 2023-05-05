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Орбан счёл ситуацию, при которой Россия проиграет, сказочной

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Силовые структуры

Глава венгерского правительства Виктор Орбан сказал, что никто не может победить в конфликте Москвы и Киева.

Орбан счёл ситуацию, при которой Россия проиграет, сказочной
Фото: miniszterelnok.hu

Премьер подчеркнул, что РФ является ядерной державой. Россияне не позволят разрушить политическую систему страны и убить её лидера, предупредил чиновник. По его мнению, Москва ответит на удар по Кремлю. Орбан призвал не рассчитывать, что РФ смирится с военным поражением.

"Так в сказке бывает, в реальности нет", — отметил политик, передаёт Kossuth.

В качестве преимущества ВСУ руководитель правительства назвал военную поддержку со стороны альянса НАТО. При этом, как напомнил Орбан, население РФ больше, чем население Украины, у Москвы есть ядерное оружие.

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💥АРТАМОНОВ: вот каким будет наступление ВСУ
Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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