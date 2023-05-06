РЕН ТВ: Захару Прилепину удалось спастись, потому что он находился на заднем сидении автомобиля

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские журналисты заявили, что политик Захар Прилепин мог погибнуть при подрыве автомобиля. Источник СМИ рассказал, как писателю удалось выжить.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

В Telegram-канале РЕН ТВ написали, что Прилепин смог спастись, поскольку во время происшествия находился на заднем сидении машины.

По информации журналистов, взрывное устройство злоумышленники установили в нижней части двигательного отдела автомобиля. Мощность аппарата составила не менее трёх килограммов в тротиловом эквиваленте, добавил собеседник издания.

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