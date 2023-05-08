Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал работать с молодыми людьми и рассказывать им о прошлом.
По словам пресс-секретаря лидера РФ Владимира Путина, в Telegram-каналах дискредитируют Вооружённые силы Российской Федерации, а потом просят прощения не только диверсанты и "подонки", но и молодёжь, которая ничего не понимает.
"Не надо рушить их (молодых людей. — Прим. ред.) жизнь", — отметил Песков.
Он добавил, что просвещением в РФ занимаются общественные организации.
Ранее обозреватель Егор Холмогоров заявил, что "диверсионно-террористическая сеть" Киева покрыла всю Россию.
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