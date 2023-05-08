Песков попросил различать диверсантов и молодёжь, которая ничего не понимает

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал работать с молодыми людьми и рассказывать им о прошлом.

Фото: РБК

По словам пресс-секретаря лидера РФ Владимира Путина, в Telegram-каналах дискредитируют Вооружённые силы Российской Федерации, а потом просят прощения не только диверсанты и "подонки", но и молодёжь, которая ничего не понимает.

"Не надо рушить их (молодых людей. — Прим. ред.) жизнь", — отметил Песков.

Он добавил, что просвещением в РФ занимаются общественные организации.

Ранее обозреватель Егор Холмогоров заявил, что "диверсионно-террористическая сеть" Киева покрыла всю Россию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.