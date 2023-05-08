В результате массированного обстрела Шебекино в Белгородской области пострадали четыре человека

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинской армии на город Шебекино.

Фото: СмК

По информации российского чиновника, в первый раз в результате обстрела ВСУ никто не пострадал, военные не смогли что-либо повредить. Во время второй атаки снаряд разорвался около трёх многоквартирных домов, заявил губернатор. Он подчеркнул, что пострадали четыре человека, двое из них госпитализированы.

"Ещё один снаряд разорвался рядом с другим многоквартирным домом — сильно повреждены фасад, кровля и выбиты стёкла. Горит один автомобиль", — сказал глава региона в своём Telegram-канале.

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