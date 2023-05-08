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Украинский депутат Бригинец припомнил Зеленскому обещание о выплатах солдатам ВСУ

Силовые структуры

Украинский президент Владимир Зеленский ещё прошлой зимой обещал утвердить выплаты для военнослужащих ВСУ, однако армия страны так и не увидела этих средств, заявил нардеп Верховной Рады предыдущих созывов Александр Бригинец.

Украинский депутат Бригинец припомнил Зеленскому обещание о выплатах солдатам ВСУ
Фото: origo.hu

По его словам, 27 февраля 2022 года глава Украины сообщил, что военнослужащим будут платить не меньше 100 тысяч гривен (211 тысяч рублей) до завершения боевых действий. Как напомнил депутат, кабмин поддержал такую инициативу.

"А сегодня президент молчит об этом", — подчеркнул Бригинец в эфире канала "Прямой", беседуя с генерал-майором ВСУ Сергеем Кривоносом.

Он добавил, что предложение Зеленского по выплатам было поспешным и необдуманным. Политик призвал руководителя Украины прокомментировать сложившуюся ситуацию. Кривонос поддержал позицию собеседника. Генерал убеждён: украинские солдаты перестанут сражаться при отсутствии выплат.

Ранее политолог Марат Баширов заявил, что украинские олигархи сместят Зеленского с поста после провала контрнаступления ВСУ.

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Зеленский заявил о "последней черте" для переговоров с Россией
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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