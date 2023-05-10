Госдеп запускает систему антифейк на основе ИИ для противодействия России

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Госдепартамент США разработал агрегатор на основе ИИ для обнаружения дезинформации, поступающей из России. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

По его словам, в настоящий момент Россия распространяет гигантский поток дезинформации о спецоперации на Украине. В ответ на это Госдепартамент разработал онлайн-агрегатор "правдивого" контента на основе ИИ. В ближайшее время США собирается поделиться им с международными партнерами, передает ТАСС.

США содействует развитию независимых СМИ и цифровой грамотности, а также сотрудничает с партнерами и научными кругами для достоверного выявления фальсифицированных текстов, заявил Блинкен.