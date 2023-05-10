Госдепартамент США разработал агрегатор на основе ИИ для обнаружения дезинформации, поступающей из России. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
По его словам, в настоящий момент Россия распространяет гигантский поток дезинформации о спецоперации на Украине. В ответ на это Госдепартамент разработал онлайн-агрегатор "правдивого" контента на основе ИИ. В ближайшее время США собирается поделиться им с международными партнерами, передает ТАСС.
США содействует развитию независимых СМИ и цифровой грамотности, а также сотрудничает с партнерами и научными кругами для достоверного выявления фальсифицированных текстов, заявил Блинкен.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российская певица Надежда Бабкина после похорон модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина решила уехать из Москвы для восстановления сил.