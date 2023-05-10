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Царьград: тактика "Суровикин 2.0" вызвала панику в Пентагоне

1:05
Силовые структуры

Известие о том, что в разработке операции "Бахмутская мясорубка" принимал непосредственное участие генерал Сергей Суровикин, которого на Западе часто называют "генералом Армагеддоном", вызвало панику в Пентагоне.

Царьград: тактика "Суровикин 2.0" вызвала панику в Пентагоне
Фото: скрин видео

Известный своими жёсткими решениями военачальник смог найти самую успешную стратегию "Суровикин 2.0" по сдерживанию и уничтожению войск неприятеля под Артёмовском, заявили аналитики американского Института изучения войны. Он стабилизировал линию боевого соприкосновения, остановил контрнаступление ВСУ под Харьковом и создал мощный оборонительный волна берегу Днепра под Херсоном.

"У нас всё идёт по плану, и то, что забеспокоились англосаксы, говорит о том, что мы успешно решаем задачи", — прокомментировал выводы экспертов из США генерал-майор Николай Тутрин в интервью изданию Царьград.

Он также отметил, что американское командование имеет слабый уровень подготовки и плохо понимает диспозицию на местах.

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Украина атакует Кремль / Китай голосует против РФ в ООН / База США в Финляндии
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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