РВ: войска ВС России уничтожили целое подразделение ВС Украины в Майорске

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия продолжает активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" сообщили об очередном успехе ВС РФ.

Войска ликвидировали подразделение ВСУ под Горловкой у Майорска. На опубликованных кадрах видно, как военнослужащие 132-й бригады Вооружённых сил Российской Федерации (бывшая третья бригада Народной милиции ДНР) ведут прицельную стрельбу по противнику.

Ранее сообщалось, что РФ вскрыла РСЗО HIMARS в зоне спецоперации Украине. Российские средства ПВО стали всё чаще сбивать данные системы. Американские эксперты озадачены, поскольку ВС РФ снизили эффективность HIMARS.