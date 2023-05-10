Рогов: контрнаступление ВСУ однозначно состоится, но Зеленский уже готовится к неудаче

1:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украина рано или поздно начнёт контрнаступление, ведь Запад уже заплатил за него. Об этом в интервью Pravda.Ru сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский, будучи политиком с "заниженной социальной ответственностью", должен всё отработать перед своим заказчиком.

"Наступление однозначно готовится. У меня нет сомнений, что оно будет. Зеленский прекрасно понимает, чем ему грозит отсутствие успеха на фронте. Думаю, он осознаёт высокую вероятность поражения. Поэтому Киев объясняет, что ему не хватает самолётов, ещё какой-то техники, идёт легализация возможного поражения, появляются сообщения о том, что любое продвижение, хоть километр, будет успехом", — отметил собеседник издания.

Он напомнил, что в Киеве стали меньше говорить о необходимости перерезать сухопутный коридор и выйти к берегам Азовского моря. Как пояснил Рогов, контрнаступление ВСУ ещё не началось из-за превентивных ударов Воздушно-космических сил РФ и артиллерии, а также качественно выстроенной обороны и быстрой реакции на любую разведку боем.

"Но любой прорыв может превратиться в широкомасштабное наступление. Здесь грань очень тонкая. Давать шанс на успех врагу мы не должны", — резюмировал председатель движения "Мы вместе с Россией".

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