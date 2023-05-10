Начиная с 2014 года Донбасс потерял более пяти тысяч жизней по причине активных боевых действий. Такие не самые благоприятные новости сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе пленарной сессии молодёжного Петербургского международного юридического форума.
"С 2014 года по конец апреля 2023 года погибли более 5 тыс. человек, в том числе 138 несовершеннолетних. Ранения получили 9528 мирных жителей, 444 несовершеннолетних".
Стоит напомнить, что СК РФ ведёт деятельность по борьбе с преступлениями, совершенными со стороны киевского режима: с 2014 года ведомство возбудило более 2,9 тыс. уголовных дел, в результате которых уже 710 лиц, в том числе из военного и политического руководства, стали фигурантами.
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