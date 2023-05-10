Глава СК Бастрыкин назвал число погибших в Донбассе с 2014 года

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Начиная с 2014 года Донбасс потерял более пяти тысяч жизней по причине активных боевых действий. Такие не самые благоприятные новости сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе пленарной сессии молодёжного Петербургского международного юридического форума.

Фото: РИА Новости

"С 2014 года по конец апреля 2023 года погибли более 5 тыс. человек, в том числе 138 несовершеннолетних. Ранения получили 9528 мирных жителей, 444 несовершеннолетних".

Стоит напомнить, что СК РФ ведёт деятельность по борьбе с преступлениями, совершенными со стороны киевского режима: с 2014 года ведомство возбудило более 2,9 тыс. уголовных дел, в результате которых уже 710 лиц, в том числе из военного и политического руководства, стали фигурантами.