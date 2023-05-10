Представители ФСБ Карелии заявили, что житель Петрозаводска планировал передать средства благотворительным фондам на Украине.
По информации karelinform.ru, россиянин собрал деньги, но в последний момент решил не отправлять их. Выяснилось, что организации помогали ВСУ.
Как отметили журналисты, силовики предостерегли мужчину от действий, которые создают условия для совершения государственной измены.
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Российская певица Надежда Бабкина после похорон модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина решила уехать из Москвы для восстановления сил.