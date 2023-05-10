ФСБ Карелии предостерегла местного жителя от перевода средств украинским фондам и государственной измены

0:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представители ФСБ Карелии заявили, что житель Петрозаводска планировал передать средства благотворительным фондам на Украине.

Фото: Fotodom. ru

По информации karelinform.ru, россиянин собрал деньги, но в последний момент решил не отправлять их. Выяснилось, что организации помогали ВСУ.

Как отметили журналисты, силовики предостерегли мужчину от действий, которые создают условия для совершения государственной измены.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.