Россия в ходе специальной военной операции внимательно изучает западное вооружение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам официального представителя Кремля, есть "хорошее и опасное" оружие.
Как подчеркнул Песков, российская сторона изучает вооружение в зоне СВО за счёт поставок Западом оружия Украине.
"У них на Западе есть хорошее оружие. Есть и плохое, есть, которое не соответствует тем условиям, есть очень опасное оружие, есть высокотехнологичное. Поэтому мы всё это в ходе СВО изучаем", — пояснил Песков телеканалу ATV.
Как уточнил представитель Кремля, сравнивать оружейные потенциалы стран было бы неправильно и очень сложно.
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