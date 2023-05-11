Песков: Россия в ходе спецоперации изучает оружие Запада

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия в ходе специальной военной операции внимательно изучает западное вооружение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам официального представителя Кремля, есть "хорошее и опасное" оружие.

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Как подчеркнул Песков, российская сторона изучает вооружение в зоне СВО за счёт поставок Западом оружия Украине.

"У них на Западе есть хорошее оружие. Есть и плохое, есть, которое не соответствует тем условиям, есть очень опасное оружие, есть высокотехнологичное. Поэтому мы всё это в ходе СВО изучаем", — пояснил Песков телеканалу ATV.

Как уточнил представитель Кремля, сравнивать оружейные потенциалы стран было бы неправильно и очень сложно.

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