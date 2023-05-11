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Военкор Коц: мобилизованных граждан РФ задействуют в отражении контрнаступления ВСУ в Запорожье

0:55
Силовые структуры

В Запорожской области армия России создала несколько линий обороны, которые будут насыщены войсками, в том числе мобилизованными, для отражения контрнаступления вооружённых сил Украины. Запорожское направление — одно из вероятных направлений для удара ВСУ, считает военный журналист Андрей Коц.

Военкор Коц: мобилизованных граждан РФ задействуют в отражении контрнаступления ВСУ в Запорожье
Фото: n4k.ru

Военкор в беседе с агентством URA.RU высказал мнение, что украинские войска будут наступать на Токмак со стороны Орехова, а затем на Бердянск и Мелитополь, с целью перерезать сухопутный коридор в Крым.

"Там у нас на Запорожье созданы несколько линий обороны. Сейчас идёт активное наполнение этих линий войсками, в том числе мобилизованными", — добавил репортёр.

Ранее испанская газета El Mundo опубликовала карту вероятных направлений контрнаступления ВСУ, где также отмечено и Запорожское.

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АРТАМОНОВ: вот каким будет наступление ВСУ
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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