Военкор Коц: мобилизованных граждан РФ задействуют в отражении контрнаступления ВСУ в Запорожье

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Запорожской области армия России создала несколько линий обороны, которые будут насыщены войсками, в том числе мобилизованными, для отражения контрнаступления вооружённых сил Украины. Запорожское направление — одно из вероятных направлений для удара ВСУ, считает военный журналист Андрей Коц.

Фото: n4k.ru

Военкор в беседе с агентством URA.RU высказал мнение, что украинские войска будут наступать на Токмак со стороны Орехова, а затем на Бердянск и Мелитополь, с целью перерезать сухопутный коридор в Крым.

"Там у нас на Запорожье созданы несколько линий обороны. Сейчас идёт активное наполнение этих линий войсками, в том числе мобилизованными", — добавил репортёр.

Ранее испанская газета El Mundo опубликовала карту вероятных направлений контрнаступления ВСУ, где также отмечено и Запорожское.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.