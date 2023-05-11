Как система противовоздушной обороны реагирует на обычный воздушный шарик, рассказал бывший служащий войск ПВО Игорь Подольский.
Бывший военнослужащий рассказал, что запуск воздушных шаров являются одним из способов протестировать системы ПВО, предназначенные для обнаружения опасных объектов в воздухе.
Ранее сообщалось, что ВСУ не в состоянии успешно атаковать Крым из-за его мощной системы ПВО.
Подольский объяснил, что воздушные шары — это не всегда безобидно, так как существуют особые разведывательные зонды, оборудованные отражателями.
"Для обнаружения вражеских ПВО используют шары со специально нанесенным металлом. Он увеличивает мощность сигнала и ПВО видит такой шар как целый самолёт", — цитирует слова эксперта rostovgazeta.ru.
Он отметил, что система СВО умеет отличать праздничные воздушные шары от вражеских объектов.
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