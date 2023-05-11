Может ли система ПВО принять за угрозу воздушный шарик, объяснил эксперт

Как система противовоздушной обороны реагирует на обычный воздушный шарик, рассказал бывший служащий войск ПВО Игорь Подольский.

Фото: Вадим Савицкий

Бывший военнослужащий рассказал, что запуск воздушных шаров являются одним из способов протестировать системы ПВО, предназначенные для обнаружения опасных объектов в воздухе.

Ранее сообщалось, что ВСУ не в состоянии успешно атаковать Крым из-за его мощной системы ПВО.

Подольский объяснил, что воздушные шары — это не всегда безобидно, так как существуют особые разведывательные зонды, оборудованные отражателями.

"Для обнаружения вражеских ПВО используют шары со специально нанесенным металлом. Он увеличивает мощность сигнала и ПВО видит такой шар как целый самолёт", — цитирует слова эксперта rostovgazeta.ru.

Он отметил, что система СВО умеет отличать праздничные воздушные шары от вражеских объектов.

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