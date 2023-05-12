Философ Секацкий о СВО: мир ожидал сражение "пультов", а не окопы и артиллерию

С началом спецоперации на Украине мир замер в ожидании передовых технологий, и сражение "пультов", а не окопы и артиллерию, заявил кандидат философских наук, доцент СПбГУ Александр Секацкий.

Фото: redstar.ru

По его словам, было удивительно, что Россия предпочла вести бои "постаринке".

"Признаться, я был удивлён, что нашей стране пришлось вновь воевать по-старому — так же, как воевали в прошлом веке: артиллерия, окопы. На протяжении последних десятилетий возможная война представлялась войной пультов, кнопок", — пояснил философ argumenti.ru.

Как подчеркнул собеседник, но несмотря на то, что спецоперация идёт в таком ключе, она обнажила многие проблемы как в России, так и в мире. Кроме прочего, россияне вновь оказались у "исходной точки", когда важнейшим оружием становится сила духа.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.