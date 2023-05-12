Корабли Черноморского флота (ЧФ) нанесли более 180 ударов ракетами "Калибр" по военным объектам ВСУ с начала спецоперации на Украине. Об этом заявил командующий флотом, вице-адмирал Виктор Соколов.
Он подчеркнул, что в атаках задействованы не только надводные фрегаты, но и субмарины. Главными целями ЧФ РФ являются радиолокационные станции систем противовоздушной обороны (ПВО), места размещения боевиков ВСУ, склады с боеприпасами, а также нефтебазы и железнодорожные станции.
Кроме того, активно работают береговые ракетные комплексы (БРК) "Бастион" и "Бал". При помощи ракет поражаются аэродромы, украинские корабли и позиции ПВО.
"Всего подразделениями береговых ракетно-артиллерийских войск флота нанесены удары по 70 объектам противника", — уточнил командующий в интервью "Красной звезде".
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