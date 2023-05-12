Корабли ЧФ РФ нанесли более 180 ударов "Калибрами" по Украине с начала СВО

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Корабли Черноморского флота (ЧФ) нанесли более 180 ударов ракетами "Калибр" по военным объектам ВСУ с начала спецоперации на Украине. Об этом заявил командующий флотом, вице-адмирал Виктор Соколов.

Фото: Вадим Савицкий

Он подчеркнул, что в атаках задействованы не только надводные фрегаты, но и субмарины. Главными целями ЧФ РФ являются радиолокационные станции систем противовоздушной обороны (ПВО), места размещения боевиков ВСУ, склады с боеприпасами, а также нефтебазы и железнодорожные станции.

Кроме того, активно работают береговые ракетные комплексы (БРК) "Бастион" и "Бал". При помощи ракет поражаются аэродромы, украинские корабли и позиции ПВО.

"Всего подразделениями береговых ракетно-артиллерийских войск флота нанесены удары по 70 объектам противника", — уточнил командующий в интервью "Красной звезде".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.