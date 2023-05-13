РИА Новости: ключи от Крыма передали Черноморскому флоту ВМФ России

Сегодня Черноморскому флоту РФ исполнилось 240 лет, отмечает обозреватель РИА Новости Андрей Коц. Это самое боеспособное формирование в составе ВМФ страны.

Фото: Вадим Савицкий

В 1783 году 13 мая 11 вымпелов Азовской флотилии были переброшены в Ахтиарскую бухту, которая находится на юго-западе Крымского полуострова. Вскоре после этого был заложен Севастополь, и именно с этого момента начал свою историю Черноморский флот.

Как отмечает Коц, моряки ЧФ сыграли важную роль в защите Севастополя, Одессы, Кавказа и освобождении Новороссийска. После окончания Второй мировой войны Черноморский флот обеспечивал безопасность государства на южном направлении.

В феврале 2022 года фрегаты, малые ракетные корабли и подводные лодки ЧФ РФ совершили ряд успешных атак на позиции сил киевского режима в зоне специальной операции. Именно вымпелы наравне с дальней авиацией стали той самой "длинной рукой", которая позволяет поражать цели на всей территории Украины.

Подводные и надводные дроны ВСУ постоянно атакуют. Но у флота есть морские робототехнические комплексы.

"Эта техника выполняет множество задач. А их у Черноморского флота сегодня хватает. Поэтому зарубежные аналитики нередко называют его "одним из важнейших козырей России", — заключил Коц.

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