Шурыгин назвал четыре версии крушений вертолёта Ми-8 и истребителя Су-34

1:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня, 13 мая, вертолёт Ми-8 потерпел крушение в городе Клинцы. Также в Брянской области упал истребитель Су-34. Фронтовой бомбардировщик рухнул недалеко от украинской границы. Военный эксперт Владислав Шурыгин назвал четыре версии происшествия.

Фото: Вадим Савицкий

Во-первых, российская противовоздушная оборона (ПВО) могла допустить ошибку и принять собственный летальный аппарат за вражеский и открыть так называемый дружественный огонь. Однако это довольно маловероятно, учитывая время суток, высоту полёта вертолёта, воздушную обстановку и удалённость от границы, указал Шурыгин.

Во-вторых, вертолёт мог быть перехвачен истребителем противника. На вооружении Украины есть несколько десятков боевых самолётов, отметил эксперт.

"Взлетев на предельно малой высоте, подловить вертолёт над нашей территорией в районе границы — задача вполне реальная. Но вот сбить ещё и Су-34 — практически невозможно", — рассуждает аналитик в своём Telegram-канале.

В-третьих, российские летательные аппараты могли быть сбиты зенитным ракетным комплексом (ЗРК) ВСУ из засады.

"Противник мог скрытно подтянуть к границе свой ЗРК и просто "поймать" вертолёт и "сушку" в полосе, где обычно выполняются перелёты", — объяснил Шурыгин.

Четвёртая версия заключается в работе украинских диверсантов (ССО), а также в засаде с переносным зенитным ракетным комплексом. Версия вероятная и наиболее худшая для России, подчеркнул эксперт.

"Это совершенно откровенный перевод конфликта на российскую территорию со всеми вытекающими последствиями. Учитывая потерю в этом же районе в это же время ещё и бомбардировщика Су-34, такая версия становится угрожающе вероятной", — заключил он.

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