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РВ: Ми-8 и Су-34 ВКС России могли сбить ракетами производства США "воздух-воздух"

0:52
Силовые структуры

13 мая произошло крушение вертолёта Ми-8 в городе Клинцы. Кроме того, самолёт Су-34 упал в Брянской области. Как сообщают военкоры "Русской Весны", истребители, вероятно, применили ракеты НАТО "воздух-воздух" для того, чтобы сбить вертолёт Ми-8 ВКС РФ и бомбардировщик Су-34.

РВ: Ми-8 и Су-34 ВКС России могли сбить ракетами производства США "воздух-воздух"
Фото: Вадим Савицкий

Несмотря на перехват нескольких ракет нашими системами ПВО, две из них сумели преодолеть защиту и поразить воздушные суда. Предполагается, что противник мог использовать ракеты AIM-120 средней дальности производства США, базирующиеся в воздухе.

В связи с этим местные власти объявили план "перехват" с целью задержания диверсантов, которые могут быть причастны к нападению на российскую авиацию.

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Над Брянской областью сбиты Ми-8, Су-34
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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