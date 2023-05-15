Су-35 ВКС России сбил украинский вертолёт Ми-8 в районе Купянска

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВКС России нанесли ряд ударов по скоплению военной техники и живой силе ВСУ на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский. В результате удалось сбить украинский вертолёт Ми-8.

Фото: redstar.ru

Как сообщил Зыбинский, всего российская авиация ударила по украинским националистам 11 раз.

"В ходе боевых действий на Купянском направлении оперативно-тактической авиации группировки войск "Запад" в районе Купянска ракетной атакой истребителя Су-35 сбит вертолёт Ми-8", — сообщил собеседник ТАСС.

В результате ударов противник понёс серьёзные потери.

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