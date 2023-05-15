ВКС России нанесли ряд ударов по скоплению военной техники и живой силе ВСУ на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский. В результате удалось сбить украинский вертолёт Ми-8.
Как сообщил Зыбинский, всего российская авиация ударила по украинским националистам 11 раз.
"В ходе боевых действий на Купянском направлении оперативно-тактической авиации группировки войск "Запад" в районе Купянска ракетной атакой истребителя Су-35 сбит вертолёт Ми-8", — сообщил собеседник ТАСС.
В результате ударов противник понёс серьёзные потери.
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