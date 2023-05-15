Генерал Липовой оценил влияние санкций G7 на "оборонку" России: У нас все склады завалены

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская "оборонка" успешно реализует программу импортозамещения, а на время переходного периода у ВПК России есть необходимый запас закупленных за рубежом деталей, заявил Pravda.Ru председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", герой России, генерал Сергей Липовой.

Фото: Офицеры России.

"Санкции против России продолжаются, пакеты готовятся, придумывают каждый раз что-то новое, чего ещё не было в предыдущих пакетах этих санкций", — отметил военный эксперт.

Для борьбы с антироссийскими ограничениями Кремль сделал основную ставку не на параллельный импорт, а именно на импортозамещение, подчеркнул Липовой.

"Россия уже успешно работает в направлении импортозамещения и успешно с этим справляется", — заверил генерал.

К тому же, рассказал он, заранее был создан необходимый запас для бесперебойной работы оборонной промышленности.

"Запретить очередные какие-то товары, я думаю, можно, но на складе их достаточно, все склады завалены", — резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что страны "Большой семёрки" планируют в очередном пакете санкций автоматически запретить экспорт в Россию товаров, которые можно использовать в "военных целях".

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