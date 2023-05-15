Российская "оборонка" успешно реализует программу импортозамещения, а на время переходного периода у ВПК России есть необходимый запас закупленных за рубежом деталей, заявил Pravda.Ru председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", герой России, генерал Сергей Липовой.
"Санкции против России продолжаются, пакеты готовятся, придумывают каждый раз что-то новое, чего ещё не было в предыдущих пакетах этих санкций", — отметил военный эксперт.
Для борьбы с антироссийскими ограничениями Кремль сделал основную ставку не на параллельный импорт, а именно на импортозамещение, подчеркнул Липовой.
"Россия уже успешно работает в направлении импортозамещения и успешно с этим справляется", — заверил генерал.
К тому же, рассказал он, заранее был создан необходимый запас для бесперебойной работы оборонной промышленности.
"Запретить очередные какие-то товары, я думаю, можно, но на складе их достаточно, все склады завалены", — резюмировал эксперт.
Ранее стало известно, что страны "Большой семёрки" планируют в очередном пакете санкций автоматически запретить экспорт в Россию товаров, которые можно использовать в "военных целях".
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