Политолог-востоковед назвал второй тур выборов в Турции победой оппозиции

1:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент Турции Реджеп Эрдоган не смог выиграть в первом туре выборов. Ситуация, в которой состоится второй тур, это успех оппозиции. Об этом заявил Pravda.Ru ведущий научный сотрудник центра арабских и исламских исследований Борис Долгов.

Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency

По мнению эксперта, шансы на переизбрание действующего турецкого лидера значительные.

"Он всё-таки до сих пор является харизматической фигурой. И, конечно, многие турецкие граждане считают его тем лидером, который необходим для Турции. Другое дело, что у оппозиции есть такие факторы как поддержка со стороны Запада, Соединённых Штатов прежде всего, которые заинтересованы в том, чтобы оппозиция победила", — заметил аналитик.

Если результат во втором туре будет равным, один из кандидатов победит с минимальным перевесом, то вряд ли в стране начнутся протесты, считает собеседник издания.

"Я не думаю, что Турция готова к Майдану, поскольку всё-таки это другое общество, чем на Украине. И здесь сказывается и то, что достаточно эффективно работают турецкие правоохранительные органы, которые, на мой взгляд, не допустят какого-либо Майдана. Даже в такой ситуации, когда практически равные шансы у лидеров на пост президента, ситуация будет развиваться законным способом, демократическим путём", — заключил политолог.

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