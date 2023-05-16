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Юрист высказался о позволении силовикам проводить обыски без решения суда

1:07
Силовые структуры

ФСБ создала новую инструкцию, разрешающую силовикам обыскивать дома, квартиры и автомобили без решения суда.

Юрист высказался о позволении силовикам проводить обыски без решения суда
Фото: www.fsb. ru

Экстренные обыски рекомендовано проводить, если хозяин помещения подозревается в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. О нововведениях, ограничивающих конституционное право граждан на неприкосновенность жилища, сообщила "Парламентская газета".

Ранее рабочие оборонного предприятия обратились к главе СК Александру Бастрыкину с жалобой на беззаконие силовиков.

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв объяснил цели расширения полномочий силовиков.

Он отметил, что решение ФСБ проводить обыски без позволения судебных органов является нормальной правовой работой представителей органов безопасности.

"Понятно, что учитывая те условия, в которых находится сегодня наша страна, повышенную террористическую опасность, подобные меры просто необходимы", — цитирует слова юриста Общественная Служба Новостей.

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Обыск в доме Елены Блиновской
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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