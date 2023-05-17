Носитель "Кинжалов" МиГ-31К нанёс удар по американской зенитно-ракетной установке Patriot в Киеве и уничтожил хвалёное западное оружие, сообщил источник.
Согласно информации, манёвр российским носителем был совершён из воздушной засады.
"Фактически за счёт скорости "Кинжала" ЗРК США были внезапно поражены из воздушной засады — боевые расчёты противника ничего не могли предпринять для защиты своих зенитных систем", — пояснил собеседник РИА Новости, близкий к военным кругам.
"Кинжалы" благодаря своей скорости и техническим характеристикам могут долететь до Украины за несколько минут, что лишает противника времени на реакцию. Хвалёная западная установка Patriot просто не успевает "перезарядиться" или сменить позицию, резюмировал источник.
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Рано утром 16 мая ВКС РФ нанесли самый массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам в столице Украины.