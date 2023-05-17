РИА Новости: российский МиГ-31К уничтожил американский Patriot в Киеве из засады

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Носитель "Кинжалов" МиГ-31К нанёс удар по американской зенитно-ракетной установке Patriot в Киеве и уничтожил хвалёное западное оружие, сообщил источник.

Фото: ya.ru

Согласно информации, манёвр российским носителем был совершён из воздушной засады.

"Фактически за счёт скорости "Кинжала" ЗРК США были внезапно поражены из воздушной засады — боевые расчёты противника ничего не могли предпринять для защиты своих зенитных систем", — пояснил собеседник РИА Новости, близкий к военным кругам.

"Кинжалы" благодаря своей скорости и техническим характеристикам могут долететь до Украины за несколько минут, что лишает противника времени на реакцию. Хвалёная западная установка Patriot просто не успевает "перезарядиться" или сменить позицию, резюмировал источник.

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