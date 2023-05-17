Известный актёр театра и кино Александр Михайлов часто бывает в Донбассе, где беседует с военнослужащими и участвует в творческих встречах.
После очередной поездки знаменитый артист спрогнозировал сроки завершения конфликта на Украине.
"В октябре всё закончится. В октябре", — сказал Михайлов в беседе с МК.
Он добавил, что ему не страшно находиться в населённых пунктах Донбасса.
Как пояснил актёр, Вашингтон с 1947 года разрабатывал план конфликта с Москвой. По его мнению, Россия выдержит противостояние и очистит землю от национализма. Он также напомнил, что у РФ есть суперторпеды "Посейдон" и "теория Андрея Сахарова". Артист убеждён: США и их союзники боятся российского оружия, поэтому не станут разжигать Третью мировую войну.
Ранее Михайлов заявил, что не приветствует отмену русской культуры на Украине и негативное отношение к гражданам РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Рано утром 16 мая ВКС РФ нанесли самый массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам в столице Украины.