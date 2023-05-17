МК: актёр Александр Михайлов после поездки в Донбасс предрёк завершение СВО в октябре

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Известный актёр театра и кино Александр Михайлов часто бывает в Донбассе, где беседует с военнослужащими и участвует в творческих встречах.

Фото: mil.ru

После очередной поездки знаменитый артист спрогнозировал сроки завершения конфликта на Украине.

"В октябре всё закончится. В октябре", — сказал Михайлов в беседе с МК.

Он добавил, что ему не страшно находиться в населённых пунктах Донбасса.

Как пояснил актёр, Вашингтон с 1947 года разрабатывал план конфликта с Москвой. По его мнению, Россия выдержит противостояние и очистит землю от национализма. Он также напомнил, что у РФ есть суперторпеды "Посейдон" и "теория Андрея Сахарова". Артист убеждён: США и их союзники боятся российского оружия, поэтому не станут разжигать Третью мировую войну.

Ранее Михайлов заявил, что не приветствует отмену русской культуры на Украине и негативное отношение к гражданам РФ.