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МК: актёр Александр Михайлов после поездки в Донбасс предрёк завершение СВО в октябре

1:03
Силовые структуры

Известный актёр театра и кино Александр Михайлов часто бывает в Донбассе, где беседует с военнослужащими и участвует в творческих встречах.

МК: актёр Александр Михайлов после поездки в Донбасс предрёк завершение СВО в октябре
Фото: mil.ru

После очередной поездки знаменитый артист спрогнозировал сроки завершения конфликта на Украине.

"В октябре всё закончится. В октябре", — сказал Михайлов в беседе с МК.

Он добавил, что ему не страшно находиться в населённых пунктах Донбасса.

Как пояснил актёр, Вашингтон с 1947 года разрабатывал план конфликта с Москвой. По его мнению, Россия выдержит противостояние и очистит землю от национализма. Он также напомнил, что у РФ есть суперторпеды "Посейдон" и "теория Андрея Сахарова". Артист убеждён: США и их союзники боятся российского оружия, поэтому не станут разжигать Третью мировую войну.

Ранее Михайлов заявил, что не приветствует отмену русской культуры на Украине и негативное отношение к гражданам РФ.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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