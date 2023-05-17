Минобороны: ударом "Кинжала" в Киеве полностью уничтожены пять пусковых установок ЗРК Patriot

В результате удара гиперзвуковой ракетой "Кинжал" в Киеве 16 мая были полностью уничтожены пять пусковых установок зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot и многофункциональная радиолокационная станция. Об этом заявило в среду вечером Минобороны России.

Фото: Kremlin.ru

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