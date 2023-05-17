В результате удара гиперзвуковой ракетой "Кинжал" в Киеве 16 мая были полностью уничтожены пять пусковых установок зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot и многофункциональная радиолокационная станция. Об этом заявило в среду вечером Минобороны России.
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Рано утром 16 мая ВКС РФ нанесли самый массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам в столице Украины.