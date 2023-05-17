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"В ближайшее время": Пригожин озвучил сроки взятия Бахмута

1:13
Силовые структуры » Министерство обороны

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил об успешном продвижении "оркестра" в Бахмуте. Заявление предпринимателя опубликовала его пресс-служба в Telegram-канале.

"В ближайшее время": Пригожин озвучил сроки взятия Бахмута
Фото: rusvesna.su

Бойцы отряда взяли под контроль за сутки 180 тыс. квадратных метров территории города, продвинувшись до 260 метров, рассказал Пригожин. Под контролем Вооруженных сил Украины остается "всего пару процентов" площади населенного пункта.

Но окружить противника прямо сейчас не получается из-за действий ВДВ России. При наступлении бойцы МО РФ "заняли выгодный для противника рубеж", объяснил Пригожин.

"Этот новый стратегический маневр, который, я уверен, будет вписан во все военные учебники, будет называться мгновенный решительный отскок от противника. Отскок Герасимова. Он будет вписан так же как танковый клин Гудериан, как кубанская этажерка Покрышкина, или как Брусиловский прорыв", — сыронизировал основатель "оркестра".

Однако несмотря на ожесточенное сопротивление противника и неудачную работу подразделений Минобороны России, в ближайшее время Бахмут будет взят, подчеркнул Пригожин.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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