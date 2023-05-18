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В Нижнем Тагиле во время пожара от замкнувшего холодильника погиб местный житель

1:06
Силовые структуры

В Нижнем Тагиле на Ленинградском проспекте в доме №89 произошло возгорание. Жильцы дома почувствовали запах дыма и вызвали спасательные службы. Сообщается, что пожар произошёл на пятом этаже в квартире 42-летнего местного жителя, который позже скончался.

В Нижнем Тагиле во время пожара от замкнувшего холодильника погиб местный житель
Фото: официальная страница МЧС России в facebook

В службе МЧС отметили: чтобы попасть в квартиру пожарным пришлось выломать дверь. Спасатели эвакуировали девятерых граждан, в том числе и хозяина квартиры. Мужчина был без сознания, а по пути в больницу скончался.

"Вероятнее всего, в квартире "закоротил" холодильник", — сообщили в пресс-службе МВД.

Также известно, что супруга умершего от отравления продуктами горения мужчины возвращалась домой с работы, поэтому в момент возникновения пожара её не было дома.

По данному делу начал проверку Следственный комитет. Сейчас происходит опрос очевидцев, а тело умершего хозяина квартиры будет передано на судебную медицинскую экспертизу. Об этом сообщает tagilcity.ru.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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