В Нижнем Тагиле во время пожара от замкнувшего холодильника погиб местный житель

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Нижнем Тагиле на Ленинградском проспекте в доме №89 произошло возгорание. Жильцы дома почувствовали запах дыма и вызвали спасательные службы. Сообщается, что пожар произошёл на пятом этаже в квартире 42-летнего местного жителя, который позже скончался.

Фото: официальная страница МЧС России в facebook

В службе МЧС отметили: чтобы попасть в квартиру пожарным пришлось выломать дверь. Спасатели эвакуировали девятерых граждан, в том числе и хозяина квартиры. Мужчина был без сознания, а по пути в больницу скончался.

"Вероятнее всего, в квартире "закоротил" холодильник", — сообщили в пресс-службе МВД.

Также известно, что супруга умершего от отравления продуктами горения мужчины возвращалась домой с работы, поэтому в момент возникновения пожара её не было дома.

По данному делу начал проверку Следственный комитет. Сейчас происходит опрос очевидцев, а тело умершего хозяина квартиры будет передано на судебную медицинскую экспертизу. Об этом сообщает tagilcity.ru.

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