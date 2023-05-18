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Кнутов назвал две цели, которые преследуют ВС РФ, нанося удары по Одессе, Киеву и Полтаве

1:41
Силовые структуры

Российские военные при помощи ракетных ударов по разным областям Украины реализуют сразу две цели — они выводят из строя украинские ПВО и ликвидируют скопления западной техники и оружия, переданные Киеву для контрнаступления. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Кнутов назвал две цели, которые преследуют ВС РФ, нанося удары по Одессе, Киеву и Полтаве
Фото: armenianreport.com

"Сейчас в первую очередь поражаются склады, штабы, места сосредоточения техники, узлы связи. Цель этих ударов — ослабить наступательные возможности украинской армии", — сказал Кнутов в беседе с "МК".

Эксперт напомнил о мощных и эффективных ударах по Хмельницкому и по Одессе, где находились, в частности, британские ракеты Storm Shadow. Кнутов отметил, что для того, чтобы это осуществить, российскими военными была проведена основательная работа по выявлению местонахождения скоплений западной техники и определению их точных координат.

Помимо планомерного уничтожения техники и вооружения, ВС РФ одновременно решают ещё одну задачу — подавляют ПВО Украины.

Кнутов подчеркнул, что ВС РФ будут делать всё возможное, чтобы не дать противнику накопить силы для прорыва российской обороны, для того, чтобы Зеленскому не о чем было докладывать на июльском саммите НАТО. Там с украинского президента очень строго должны спросить о военных успехах Киева.

"В связи с этим Зеленскому нужно наступление и он будет стараться, чтобы украинская армия до начала июля добилась хоть каких-то результатов. Мы это знаем, понимаем и работаем", — добавил Кнутов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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