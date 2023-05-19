РВ: в Бахмуте уничтожен украинец-ваххабит Жданенко — боевик батальона "Шейха Мансура"

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В боях за Артёмовск (Бахмут) российские бойцы ликвидировали украинца-ваххабита, который был членом террористического батальона "Шейха Мансура", рассказали военные корреспонденты.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/45324

Националист Александр Жданенко с позывным "Ансар" был убит в ходе штурмовых действий, сообщает Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

Авторы материала уточняют, что некоторое время назад мужчина перенял радикальную исламистскую идеологию и присоединился к батальону чеченских террористов.

Ранее эвакуированный из Артёмовска мирный житель рассказал, что военнослужащие ВСУ давали горожанам 15 минут на сборы, а после взрывали их многоквартирные дома.