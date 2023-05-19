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RV: при попытке атаки у Артёмовска ВС РФ уничтожен лучший наводчик спецназа ВСУ "Волки Да Винчи" Юрий Юхимюк

0:42
Силовые структуры

Нацистский спецназ "Волки Да Винчи" продолжает терять своих лучших боевиков. Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" сообщает о ликвидации наводчика Юрия Юхимюка, который был известен как лучший наводчик. Об этом говорят его сослуживцы.

RV: при попытке атаки у Артёмовска ВС РФ уничтожен лучший наводчик спецназа ВСУ "Волки Да Винчи" Юрий Юхимюк
Фото: СмК

"Юхим", приехавший из Германии, был уничтожен у Артёмовска (Бахмута), когда спецназ ВСУ пытался осуществить прорыв. Российские бойцы отразили наступление противника на фланги. "Артиллерист и лучший наводчик" был ликвидирован.

Ранее сообщалось, что главарь "Волков Да Винчи" был уничтожен также у Бахмута месяц назад.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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