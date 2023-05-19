RV: при попытке атаки у Артёмовска ВС РФ уничтожен лучший наводчик спецназа ВСУ "Волки Да Винчи" Юрий Юхимюк

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Нацистский спецназ "Волки Да Винчи" продолжает терять своих лучших боевиков. Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" сообщает о ликвидации наводчика Юрия Юхимюка, который был известен как лучший наводчик. Об этом говорят его сослуживцы.

Фото: СмК

"Юхим", приехавший из Германии, был уничтожен у Артёмовска (Бахмута), когда спецназ ВСУ пытался осуществить прорыв. Российские бойцы отразили наступление противника на фланги. "Артиллерист и лучший наводчик" был ликвидирован.

Ранее сообщалось, что главарь "Волков Да Винчи" был уничтожен также у Бахмута месяц назад.