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Военный эксперт Сивков объяснил, почему Patriot не может противостоять российским "Кинжалам"

Силовые структуры

16 мая Минобороны России подтвердило информацию об уничтожении российской ракетой "Кинжал" ЗРК Patriot. Запад и Украина опровергают данный факт, убеждая общественность в том, что установка получила лишь незначительные повреждения и уже вернулась в строй.

Военный эксперт Сивков объяснил, почему Patriot не может противостоять российским "Кинжалам"
Фото: Вадим Савицкий

Военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков проанализировал американскую технику и пришёл к выводу, что ЗРК Patriot противостоять российским ракетам не могут.

"Patriot предназначен для борьбы с аэродинамическими целями типа самолётов. А ракета — это совершенно другая цель", — сказал Сивков в беседе с Общественной Службой Новостей.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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