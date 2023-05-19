16 мая Минобороны России подтвердило информацию об уничтожении российской ракетой "Кинжал" ЗРК Patriot. Запад и Украина опровергают данный факт, убеждая общественность в том, что установка получила лишь незначительные повреждения и уже вернулась в строй.
Военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков проанализировал американскую технику и пришёл к выводу, что ЗРК Patriot противостоять российским ракетам не могут.
"Patriot предназначен для борьбы с аэродинамическими целями типа самолётов. А ракета — это совершенно другая цель", — сказал Сивков в беседе с Общественной Службой Новостей.
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США ничего не имеют против поставок Украине истребителей F-16 другими странами.