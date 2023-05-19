Зеленский заявил об историческом решении США: Это существенно укрепит нашу армию в небе

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Владимир Зеленский назвал решение США о поддержке международной коалиции бойцов историческим.

Фото: https://mosregtoday.ru

Президент Украины сообщил о решении США, которое, по его мнению, поспособствует усилению ВСУ в воздухе.

"Приветствую историческое решение США и @POTUS поддержать международную коалицию бойцов. Это существенно укрепит нашу армию в небе", — написал украинский лидер в своём микроблоге.

Он отметил, что намерен обговорить практическую реализацию данного решения на саммите G7 в Хиросиме.

Сообщение Зеленского разместил в своём Telegram-канале Алексей Арестович.

"Упс. Ай", — кратко прокомментировал заявление президента украинский военный аналитик.

Ранее сообщалось, что Зеленский запросил мира без России.