Владимир Зеленский назвал решение США о поддержке международной коалиции бойцов историческим.
Президент Украины сообщил о решении США, которое, по его мнению, поспособствует усилению ВСУ в воздухе.
"Приветствую историческое решение США и @POTUS поддержать международную коалицию бойцов. Это существенно укрепит нашу армию в небе", — написал украинский лидер в своём микроблоге.
Он отметил, что намерен обговорить практическую реализацию данного решения на саммите G7 в Хиросиме.
Сообщение Зеленского разместил в своём Telegram-канале Алексей Арестович.
"Упс. Ай", — кратко прокомментировал заявление президента украинский военный аналитик.
Ранее сообщалось, что Зеленский запросил мира без России.
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США ничего не имеют против поставок Украине истребителей F-16 другими странами.