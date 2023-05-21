Артиллеристы "Центра" поразили огнём две украинские бригады и один полк ВСУ

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Разведка Центрального военного округа обнаружила перемещения значительного числа военнослужащих противника в лесном массиве, после чего по неприятелю был нанесён мощный артиллерийский удар, рассказали в пресс-центре группировки.

Фото: Вадим Савицкий

"В районе Серебрянского лесничества средствами разведки группировки "Центр" вскрыты перемещения личного состава на технике 66-й механизированной бригады, 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 15-го полка национальной гвардии Украины", — цитирует главу пресс-службы Александра Савчука агентство РИА Новости.

Он добавил, что в результате атаки неприятель понёс значительные потери как личного состава, так и техники.

Ранее американские военные аналитики пришли к выводу, что украинской армии удаётся держать линию боевого соприкосновения благодаря советской, а не западной технике.