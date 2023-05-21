До окончательного выполнения всех поставленных целей спецоперации ещё очень далеко, несмотря на взятие Артёмовска, заявил российский военкор Александр Коц.
Украинская армия давно подготовила пути отхода к новым рубежам обороны, добавил он.
"С падением Артёмовска фронт не обрушится. ВСУ не побегут за Днепр, оставляя города и сёла, Зеленский не запросит переговоров и тем более не подпишет капитуляцию", — написал репортёр в своём Telegram-канале.
Коц напомнил, что Авдеевку, Дружковку, Константиновку, Краматорск и Славянск противник превратил в настоящие укрепрайоны, взятие которых потребует значительных сил и времени.
Ранее польский аналитик признал, что Варшава уже фактически ведёт необъявленную войну с Россией, став "игрушкой" для Киева.
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