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Вонкор Коц: с падением Артёмовска фронт не обрушится, а Зеленский не запросит переговоров

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Силовые структуры

До окончательного выполнения всех поставленных целей спецоперации ещё очень далеко, несмотря на взятие Артёмовска, заявил российский военкор Александр Коц.

Вонкор Коц: с падением Артёмовска фронт не обрушится, а Зеленский не запросит переговоров
Фото: Telegram-канал Александра Коца

Украинская армия давно подготовила пути отхода к новым рубежам обороны, добавил он.

"С падением Артёмовска фронт не обрушится. ВСУ не побегут за Днепр, оставляя города и сёла, Зеленский не запросит переговоров и тем более не подпишет капитуляцию", — написал репортёр в своём Telegram-канале.

Коц напомнил, что Авдеевку, Дружковку, Константиновку, Краматорск и Славянск противник превратил в настоящие укрепрайоны, взятие которых потребует значительных сил и времени.

Ранее польский аналитик признал, что Варшава уже фактически ведёт необъявленную войну с Россией, став "игрушкой" для Киева.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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