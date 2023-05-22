Постпред Крыма Мурадов о словах Салливана: Вашингтон одобрил развязывание ядерной войны

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Постпред Крыма при российском президенте Георгий Мурадов считает, что Белый дом, разрешив Киеву наносить удары по полуострову с использованием американской техники, одобрил развязывание ядерной войны.

Фото: Личный архив Александра Шторма

По его словам, РФ будет применять все имеющиеся средства для защиты нацбезопасности. Он добавил, что российским военным придётся бороться со смертоносными западными вооружениями, в том числе на аэродромах Польши и, возможно, Румынии. Как пояснил постпред, руководство НАТО не беспокоится из-за дальнейшей судьбы Восточной Европы, которая может столкнуться с катастрофой.

"По недомыслию или из злого умысла Белый дом в лице Джейка Салливана своим согласием на применение американской авиации против Крыма одобрил развязывание ядерной войны", — подчеркнул Мурадов в беседе с РИА Новости.

Ранее советник главы США по национальной безопасности Салливан заявил, что Вашингтон не имеет ничего против украинских ударов по объектам, расположенным в Крыму.