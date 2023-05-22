Фейк: недалеко от здания Пентагона в США произошёл сильный взрыв

0:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В США возле Пентагона что-то взорвалось. Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Фото: https://t.me/OstashkoNews/72627

На фото после ЧП виден клубящий чёрный дым.

Позже очевидцы опровергали сообщения о взрыве. Пользователи соцсетей предполагают, что СМИ и сети приняли за реальную фотографию взрыва "сгенерированное искусственным интеллектом изображение".

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