В США возле Пентагона что-то взорвалось. Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
На фото после ЧП виден клубящий чёрный дым.
Позже очевидцы опровергали сообщения о взрыве. Пользователи соцсетей предполагают, что СМИ и сети приняли за реальную фотографию взрыва "сгенерированное искусственным интеллектом изображение".
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