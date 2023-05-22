РВ: актёр Кирилл Канахин* замечен среди боевиков, атаковавших Белгородскую область

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Стали известны личности боевиков, прорвавшихся сегодня на территорию Белгородской области. Среди украинских диверсантов заметили бывшего российского актёра Кирилла Канахина*. Он ранее также был в составе диверсионно-раведывательной группы (ДРГ), прорвавшейся в марте в Брянскую область. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/45582

Канахин* играл в эпизодах, например, в сериале "Глухарь-3". Позже он эмигрировал в Одесскую область. МВД России объявило 27 марта в розыск вероятных участников террористического нападения в Брянской области, в том числе его и Дениса Капустина*.

Ещё один боевик, заявлявший, что жил ранее в Сочи, Максимилиан Андронников* по кличке "Цезарь". По словам диверсантов, они относят себя к неонацистам. Также они якобы "воевали" на Бахмутском (Артёмовском) направлении.

*Внесён Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов.

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