Стали известны личности боевиков, прорвавшихся сегодня на территорию Белгородской области. Среди украинских диверсантов заметили бывшего российского актёра Кирилла Канахина*. Он ранее также был в составе диверсионно-раведывательной группы (ДРГ), прорвавшейся в марте в Брянскую область. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Канахин* играл в эпизодах, например, в сериале "Глухарь-3". Позже он эмигрировал в Одесскую область. МВД России объявило 27 марта в розыск вероятных участников террористического нападения в Брянской области, в том числе его и Дениса Капустина*.
Ещё один боевик, заявлявший, что жил ранее в Сочи, Максимилиан Андронников* по кличке "Цезарь". По словам диверсантов, они относят себя к неонацистам. Также они якобы "воевали" на Бахмутском (Артёмовском) направлении.
*Внесён Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов.
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