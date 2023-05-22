Марков об атаке ВСУ на Белгородчину: К новым волнам мобилизации в России теперь будут относиться с большим пониманием

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков перечислил последствия, которые наступят после проникновения диверсионных групп ВСУ на территорию Белгородской области.

Фото: topwar.ru

Марков уверен, что вылазкой ДРГ на территорию РФ Владимир Зеленский стремится прикрыть негатив от сдачи Бахмута.

Политолог считает, что после пересечения ВСУ российской границы требования ударить по центрам принятия решений усилятся. Он отметил также, что теперь ВС РФ просто обязаны взять Харьков.

"К новым волнам мобилизации в России теперь будут относиться с большим пониманием", — выразил свою точку зрения политический эксперт.