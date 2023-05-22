Политолог Сергей Марков перечислил последствия, которые наступят после проникновения диверсионных групп ВСУ на территорию Белгородской области.
Марков уверен, что вылазкой ДРГ на территорию РФ Владимир Зеленский стремится прикрыть негатив от сдачи Бахмута.
Политолог считает, что после пересечения ВСУ российской границы требования ударить по центрам принятия решений усилятся. Он отметил также, что теперь ВС РФ просто обязаны взять Харьков.
"К новым волнам мобилизации в России теперь будут относиться с большим пониманием", — выразил свою точку зрения политический эксперт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Сети опубликовали список из 80 имен российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.