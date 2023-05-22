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Марков об атаке ВСУ на Белгородчину: К новым волнам мобилизации в России теперь будут относиться с большим пониманием

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Силовые структуры

Политолог Сергей Марков перечислил последствия, которые наступят после проникновения диверсионных групп ВСУ на территорию Белгородской области.

Марков об атаке ВСУ на Белгородчину: К новым волнам мобилизации в России теперь будут относиться с большим пониманием
Фото: topwar.ru

Марков уверен, что вылазкой ДРГ на территорию РФ Владимир Зеленский стремится прикрыть негатив от сдачи Бахмута.

Политолог считает, что после пересечения ВСУ российской границы требования ударить по центрам принятия решений усилятся. Он отметил также, что теперь ВС РФ просто обязаны взять Харьков.

"К новым волнам мобилизации в России теперь будут относиться с большим пониманием", — выразил свою точку зрения политический эксперт.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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