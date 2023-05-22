Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил громких звуках, которые слышали жители в городе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Вадим Савицкий

Все дело в том, что проходят тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота.

В городе все спокойно, отметил губернатор. Расчеты производят учебные стрельбы на Северном молу.