ВС РФ захватили американский БТР MaxxPro в боях в Белгородской области

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики украинской армии приехали в Грайворонский район Белгородской области на американских бронетранспортёрах MaxxPro. Однако в ходе боевых действий противник сбежал и бросил одну из машин. Об этом сообщают военные корреспонденты Telegram-канала "Старше Эдды".

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Повреждённый американский MaxxPro попал на камеры в населённом пункте Глотово, отметили военкоры.

"Макс Про" не совсем целый, его слегка распетушило, но он вполне себе на ходу. Вот так он съездил сегодня в Грайворон", — указали корреспонденты.