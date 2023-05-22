Боевики украинской армии приехали в Грайворонский район Белгородской области на американских бронетранспортёрах MaxxPro. Однако в ходе боевых действий противник сбежал и бросил одну из машин. Об этом сообщают военные корреспонденты Telegram-канала "Старше Эдды".
Повреждённый американский MaxxPro попал на камеры в населённом пункте Глотово, отметили военкоры.
"Макс Про" не совсем целый, его слегка распетушило, но он вполне себе на ходу. Вот так он съездил сегодня в Грайворон", — указали корреспонденты.
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В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.