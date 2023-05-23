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"РВ": ВСУ показали на видео колонну бронетехники США перед нападением на Белгородскую область

0:51
Силовые структуры

Неонацистская группировка, атаковавшая вчера Белгородскую область, опубликовала видео с колонной бронетехники США перед вторжением на территорию России. Запись разместили военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Колонна бронетехники перед атакой на Белгородскую область

На кадрах — преимущественно американские бронеавтомобили MaxxPro, есть также "Хаммер", танк и внедорожники.

Репортёры отметили, что на видео попал и тот самый MaxxPro диверсантов, который захватили российские военные.

Некоторые украинские эксперты ставили перед этим под сомнение факт захвата бронемашины из-за того, что на её двери стрелка, а не крест, как на другой машине с другого видео. Однако в их голове никак не укладывался тот факт, что таких бронемашин было несколько, пояснили авторы издания.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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