"РВ": ВСУ показали на видео колонну бронетехники США перед нападением на Белгородскую область

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Неонацистская группировка, атаковавшая вчера Белгородскую область, опубликовала видео с колонной бронетехники США перед вторжением на территорию России. Запись разместили военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Колонна бронетехники перед атакой на Белгородскую область

На кадрах — преимущественно американские бронеавтомобили MaxxPro, есть также "Хаммер", танк и внедорожники.

Репортёры отметили, что на видео попал и тот самый MaxxPro диверсантов, который захватили российские военные.

Некоторые украинские эксперты ставили перед этим под сомнение факт захвата бронемашины из-за того, что на её двери стрелка, а не крест, как на другой машине с другого видео. Однако в их голове никак не укладывался тот факт, что таких бронемашин было несколько, пояснили авторы издания.