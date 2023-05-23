Неонацистская группировка, атаковавшая вчера Белгородскую область, опубликовала видео с колонной бронетехники США перед вторжением на территорию России. Запись разместили военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
На кадрах — преимущественно американские бронеавтомобили MaxxPro, есть также "Хаммер", танк и внедорожники.
Репортёры отметили, что на видео попал и тот самый MaxxPro диверсантов, который захватили российские военные.
Некоторые украинские эксперты ставили перед этим под сомнение факт захвата бронемашины из-за того, что на её двери стрелка, а не крест, как на другой машине с другого видео. Однако в их голове никак не укладывался тот факт, что таких бронемашин было несколько, пояснили авторы издания.
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